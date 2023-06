'Marcelo es travieso'; ‘Le cortó el miembro’ a su esposo de trapo tras infidelidad

Meirivone Rocha Moraes, es una mujer brasileña de 37 años que se casó con un muñeco de trapo con quien incluso tuvo un hijo.

Según información de Daily Mail, esta mujer volvió a viralizarse luego de que su matrimonio se viniera cuesta abajo por un supuesto ‘engaño’ de su esposo de trapo.

Meirivone contó que se enteró a través de otras personas que él tenía otra mujer. “Me enteré cuando mi amigo me envió un mensaje una noche diciendo que me estaba engañando. Así que esa noche, me puse muy mal y lo hice dormir en el sofá“, explicó.

Estaba tan enojada con su esposo de trapo que decidió cortarle el pene. Su ‘aparato reproductor’ es en realidad un consolador de goma blanca de 16 centímetros.

“Tengo miedo de que otras mujeres toquen el pene de Marcelo, así que me gusta ponerlo en el cajón de la ropa interior cuando salimos a bares o espectáculos. Entonces, no hay posibilidad de que ninguna otra mujer lo desee“, agregó Meirivone.

Marcelo había engañado a su esposa en el pasado. La mujer contó que tenía más de 500 contactos de mujeres en su WhatsApp y que estaba constantemente siendo acosada por ellas, algo que a él, por supuesto, no le molestaba.

“La última vez encontré una tanga de color rosa brillante en el suelo. Me enteré que Marcelo había estado con otra mujer pero cuando le pregunté de quién eran no me contestó. Marcelo es travieso, va detrás de las mujeres y luego me miente que no pasa nada“, detalló.

De vez en cuando Meirivone lo atrapa en conversaciones con otras chicas y él miente. “Cuando le pregunto quién es, él trata de decir que es su prima“, agregó la mujer, quien todavía tiene durmiendo a su esposo en el sofá y no le ha devuelto su pene.