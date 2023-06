Mamá vegana lava sobras de sus hijos y las come para no desperdiciar

Becca es una mamá vegana que se ha convertido en una sensación en TikTok gracias a su contenido relacionado con recetas y comidas para niños pequeños. Sus seguidores la admiran por su creatividad en la cocina y por su compromiso con una alimentación saludable para su familia que no lastime animales.

Sin embargo, recientemente ha recibido duras críticas por una práctica que algunos consideran innecesaria e incluso asquerosa… Resulta que la mujer tiene la costumbre de lavar las sobras de comida que dejan sus hijos para prepararse comida a sí misma.

Según ella, esto es para evitar desperdiciar alimentos, una preocupación que es compartida por muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, su propio esposo piensa que esta práctica es excesiva y poco higiénica. “Me miraba como si estuviera loca mientras enjuagaba esta pasta”, comentó.

Ante lo que decidió preguntar en la plataforma de videos si su “truco” era útil o realmente extraño, y la respuesta fue abrumadora: un gran porcentaje pensaba que era asqueroso e incluso desagradable de ver.

“Eh, ¿eres pobre o algo así?”, “Eso ya es demasiado asqueroso”, “Yo no lo haría, es raro”, “Lo haría para mi hijo, pero no para mí, me extraña demasiado”, “Podrías simplemente haber comido esa pasta y luego haber hecho una diferente otro día” y “Eso está jodido”, escribieron diversas personas.

Es comprensible que Becca quiera evitar desperdiciar comida, especialmente cuando se trata de alimentos en buen estado y que forman parte de su vida vegana. Sin embargo, hay maneras más seguras y efectivas de hacerlo que no involucren lavar las sobras de otras personas.

Asimismo, al realizar esta práctica, la mujer comienza a generar rechazo entre sus seguidores y, como creadora de contenido, es importante que tenga en cuenta esos comentarios y busque alternativas más “normales” de “ayudar al planeta”, como ella misma dice.