LordPantera: Tipos como tú me los como

Ciudad de México.- Como ha sido costumbre, durante esta pandemia han surgido varios videos de hombres y mujeres armando escándalo, amenazando empleados, gritando, enojándose, etc, porque les piden usar el cubrebocas.

Ahora se trata de uno al que en redes han apodado como #LordPantera y que ha sido blanco de críticas y burlas por su actitud.

Esto sucedió en una cafetería en Jalisco, donde entró al establecimiento sin usar el cubrebocas. Como un empleado le pidió portar uno para poder atenderlo, no lo tomó nada bien y empezó a despotricar.

"Estoy consumiendo, para qué me pides que use cubrebocas. Te acabas de topar con pared, soy abogado… No quiero tu café, te voy a reportar… ¿Sabes de cuánto iba a ser mi consumo?”, se escucha que dice el joven.

Por si fuera poco, trata de intimidar al trabajador diciéndole que su compañía es Tequila Cuervo y presume que él le ‘exige a su gente que venda’.

“A tus jefes les importa. Tu gente te exige que vendas, son ventas, para eso estás aquí, para vender, no estás haciendo tu servicio. Me iba a llevar más cosas, pero lo acabas de perder”, continúa gritando.

En el lugar se encontraban elementos de seguridad, pues el joven que quería comprar producto cada vez se ponía más agresivo con las respuestas que le daba el vendedor.

"Trátame bien, no me vas a tratar como a cualquier persona. Muchachito, entiende, ubícate, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 41, para que sepas. Aquí te pongo en tu lugar”.

La discusión continuó y #LordPantera lo amenazó diciéndole que tuviera cuidado de no encontrárselo afuera. Incluso se quitó la playera para amenazarlo.

"Ojo donde te encuentre afuera. Soy una pinche pantera y weyes como tú me los como de un pinche bocado, a weyes como tú me los como de un puto bocado… ojo, perro, a mí no me retes”.

Finalmente, salió del establecimiento mientras los guardias lo acompañaban.