Llora desconsolada por no tener novio; 'Me voy a quedar sola con 7 gatos', dice

Se viralizó en redes la declaración de una española identificada como Pilar Pérez: rompe en llanto por no tener un novio.

A través de un video en TikTok, se puede ver a la joven entre lágrimas, confiándole su preocupación a su madre, por el hecho de no tener una pareja estable.

“¿Para qué lo quieres?”, le preguntó la madre a la joven. “Porque estoy más sola que la una, mamá”, le respondió esta última.

Pese a que la madre intentó consolarla, la joven siguió lamentándose: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con 7 gatos”, dijo entonces entre lágrimas. “Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”, agregó al poco tiempo.

Incluso, la madre le pide que por favor baje el volumen de su llanto porque los vecinos estaban durmiendo, pero la chica no puede controlar la angustia de no tener un novio.

El video fue compartido por la tiktoker Gema, quien es prima de Pilar, en su cuenta personal. Desde su fecha de publicación, el pasado 23 de marzo, ha acumulado hasta la fecha más de 13 millones de visualizaciones.

“Fuera bromas para los que dicen que es mejor estar solo… sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro”, “Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ella se sentía así en ese momento”, “Fuera de bromas, así se siente uno cuando intenta y no se dan las cosas, tanto románticas, laborales y económicas”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la conmoción por el video, se publicó una segunda parte, en la que aún sigue llorando y su madre intenta consolarla ante la enorme tristeza que siente. Incluso, se le ven un par de risas, pero que pronto se transforman en llanto.