Llevó a su amante a comer y restaurante lo delató

El restaurante Wipizz Santiago, de Nayarit publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotos de sus clientes felices mientras disfrutaban de una agradable comida.

“Sabadito lindo y querido en Wipizz Santiago. Arma tu team y ven a disfrutar de esta agradable noche familiar, te estamos esperando!!!”, decía el mensaje.

Sin embargo un usuario comentó la publicación, pero no para confirmar la buena experiencia, sino que para hacer una petición particular.

“Eliminen esa foto, a mi mujer ya se la hicieron llegar y ya me quiere dejar”, decía el hombre que salió en una de las imágenes con alguien que no era su esposa, sino que su amante.

Desde entonces, la polémica foto no tardó en acumular miles de reacciones por la exposición casual de esta infidelidad, y un montón de comentarios donde los usuarios se burlaban de su situación.

“El chisme llegó hasta Guatemala jajaja.PD. Se ven deliciosos todos los platillos”, “Hagan más dinámicas de tomar fotos a parejas JAJAJAJAJA“, “Pero paguen el patrocinio al Don, ya me lo dejaron“, “Si digo que vi esta publicación, cuánto me descuentan?“, “¡Viva el amor!” y “Ahí llevaré a mi amorcito, nomás no nos exhiban“, dijeron algunos usuarios en el post.

Incluso la pareja del hombre escribió su mensaje en la publicación, o mejor dicho, ex. “¡Yo hasta ayer era su mujer! ¡Denle ‘me entristece’!”, dijo. Al menos supo la verdad.