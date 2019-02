Llegaron los emojis de Game of Thrones a Twitter

Ciudad de México.- La octava y última temporada de una de las series más exitosas de todos los tiempos, Game fo Thrones, llegará a las pantallas el próximo 14 de abril, y para celebrarlo, Twitter lanzó 20 emojis dedicados a este show.

En un comunicado, destacó que las imágenes con los principales personajes de la disputa final por el Trono de Hierro ya están disponibles en la plataforma.

Los personajes que fueron personificados en forma de emoji son Daenerys Targaryen, Jon Snow, Cersei Lannister, Arya Stark, Jaime Lannister, Tyrion Lannister, Sansa Stark, Bran Stark, Brienne of Tarth, Davos Seaworth, Euron Greyjoy, Jorah Mormont, Greyworm, Melisandre, Missandei, Samwell Tarly, Theon Greyjoy, Varys, The Hound, Night King y finalmente está el emoji For The Throne.

Twitter explicó que para obtener estos emojis, los fans que den Retweet a la publicación del perfil de @GameOfThrones recibirán una notificación con un Moment, el cual trae los 20 nuevos pósters individuales de los protagonistas de la última temporada, junto con el Hashtag específico para activar el Twemoji de cada uno de ellos.