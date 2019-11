Lis Vega defiende los arreglos estéticos que la dejaron irreconocible

Ciudad de México.- Hace casi 20 años alcanzó la fama como actriz, pero en la actualidad la cubana Lis Vega es noticia por la impactante transformación física que presume en sus redes sociales, y que incluyen su rostro y casi todo el cuerpo, publicó Infobae.

A sus 42 años, la bailarina se ha convertido en visitante regular de especialistas que han modificado, por ejemplo sus labios, situación que ha provocado gran polémica en redes sociales debido a críticas de los usuarios ante la impactante metamorfosis.

Pero la postura de la cubana contrasta con sus detractores. Y es que en declaraciones para el diario El Universal, Lis Vega ha establecido que su cuerpo “es terrenal y prestado. Lo que yo decida hacer con él mientras a mí me guste y me sienta bien, es una decisión personal; pero hay gente que le gusta, si no, no crecerían tanto mis redes sociales”.

En su cuenta de Instagram comparte selfies y momentos en el gimnasio, pues si algo la ha caracterizado a través de los años, es su disciplina cuando se trata del ejercicio.

Con el paso del tiempo, su silueta se ha modificado, pues ahora luce más voluptuosa.

Lis Vega está orgullosa de los cambios que ha experimentado (Fotos: Instagram) Lo que más ha generado polémica es el tamaño de sus labios, pues antes los tenía más delgados, pero ahora lucen más grandes que los de Kim Kardashian.

“Lo hice porque me encanta tener los labios carnosos, la ciencia está avanzada y no podemos seguir viviendo en la era de piedra, hay que aprovechar todo lo que esta era nos está aportando”, dijo al diario mexicano.

En su cuenta de Instagram también ha sido clara con mensajes como: “Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año atrás, entonces no me conoce MAS, mi EVOLUCIÓN ES CONSTANTE permítanme presentarme otra vez”.

Pero con sus imágenes, los comentarios no dejan de llegar. Ella ha decidido bloquear a los más agresivos y ofensivos, ya que prefiere enfocarse en lo positivo.

"Lo hago yo y está mal, pero lo hacen figuras mucho más importantes y con billete y está bien, vamos a ser justos y parejos", comentó.

La nueva imagen de Lis Vega no ha sido impedimento para que siga trabajando. Este fin de semana estrena su sencillo Malandra, que es de género urbano.

En recientes fechas se ha desarrollado también como presentadora de televisión en cadenas locales, pues como actriz ya casi no aparece.

Sin embargo, tiene un largo historial de telenovelas en México donde ha demostrado sus dotes actorales. “Palabra de mujer”, “Amorcito Corazón” y “Duelo de pasiones” son algunos de los títulos donde ha aparecido.

También ha brillado como bailarina en reality shows como “Bailando por la boda de mis sueños”, y antes formó parte del reality show “Big Brother VIP”, en 2005.