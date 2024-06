Lina, la mujer que tiene una relación con 7 adultos mayores

Una joven colombiana, Lina, oriunda de Barranquilla, ha desatado una gran polémica en las redes sociales al compartir detalles de su inusual relación poliamorosa con siete hombres mayores, quienes son plenamente conscientes de la situación.

Lina decidió optar por este tipo de relaciones después de experiencias fallidas con parejas que no le ofrecían estabilidad emocional ni económica. Al buscar un cambio, encontró en los hombres mayores una mayor generosidad y menor exigencia.

En una entrevista con Última Hora Valle, Lina explicó que llegó a esta conclusión tras reflexionar sobre sus relaciones pasadas y notar que los hombres de más edad no solo eran más desprendidos, sino también más dispuestos a satisfacer sus necesidades sin pedir nada a cambio. "Me di cuenta de que no tenía que pedirles nada a los mayores, ellos me daban todo porque saben que no encontrarán otra mujer como yo a su edad", comentó.

Para llevar a cabo su plan, Lina empezó a frecuentar lugares donde los adultos mayores se reunían, como el Parque Bolívar, y poco a poco fue conociendo a hombres mayores hasta establecer relaciones con siete de ellos: Carlos, Simón, Jesús, Pablo, Manuel y dos más cuyos nombres no se revelaron.

Estos hombres, todos pensionados, se encargan de cubrir los gastos de Lina y la ayudan con tareas del hogar. Lina asegura que no hay riesgo de embarazo debido a la avanzada edad de sus parejas. A pesar de las críticas que ha recibido por aprovecharse de los ancianos, Lina defiende su estilo de vida, describiéndolo como una especie de acuerdo mutuo más que una relación basada en el amor romántico.

La historia de Lina ha dividido opiniones en la comunidad en línea, con algunos criticándola por aprovecharse de los ancianos y otros alabándola por su astucia.