El chihuahuense Yair Rodríguez llegó a Boston para su pelea ante Jeremy Stephens, en la reprogramación de su combate sin decisión en Ciudad de México, el mes pasado.

Rodríguez se mostró emocionado por las declaraciones de Stephens durante esta semana, y se consideró enfocado para mañana.

“Ésta es una pelea diferente, porque Jeremy Stephens ya es otro rival, porque cambió su mentalidad. Me gusta lo que está diciendo, que si no me muero no cuenta. Me hace sentir más seguro porque es sinónimo de que está desenfocado. Yo de mi parte le deseo bendiciones para él y a su familia. Sé que ha tenido muchos problemas en su carrera y lo último que quiero es que tenga más”, aseguró ayer después del entrenamiento

A pesar de los insultos de parte de Stephens, quien horas después de haber salido de la Arena Ciudad de México con un parche y una supuesta abrasión de retina, se hizo de palabras con el mexicano en el hotel sede; Yair no espera un rival más peligroso, sino que busca aprovechar esa ira que tiene a su favor y le tiene preparada una sorpresa en el pesaje.

“Decía Abraham Lincoln que si tenía seis horas para cortar un árbol se tomaría las primeras cuatro afinando el hacha, eso es lo que he estado haciendo todas estas semanas, afilando el machete para que el día que se me pare otra vez en frente Jeremy, el cortar el árbol sea muy fácil. Le voy a cortar hasta el alma a ese cabrón”, agregó Rodríguez, según el diario mexicano Milenio.

Para el ‘Pantera’, ésta será una oportunidad de darle a los fans la pelea que no pudo ser en septiembre, y tal vez con una mejor preparación.

“Quiero darle al público mexicano lo que se quedó a deber en septiembre. Andamos al puro pinche 200 para dar una buena pelea el viernes”, valoró el ganador de la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica, quien espera regresar con el UFC a México, pero con una pelea de campeonato.

Chris Weidman y Dominick Reyes se enfrentan en el evento estelar de la cartelera en el TD Garden en un horario adaptado a la televisora ESPN que tiene los derechos en Estados Unidos.