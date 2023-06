Le 'quitó' el esposo a su mejor amiga... hasta fue dama en la boda

Una mujer se viralizó en redes sociales y se está llevando todas las críticas por haberse quedado con el exesposo de su mejor amiga (o ex mejor amiga), y hasta haber tenido hijos con él.

La mujer está siendo fuertemente criticada por presumir orgullosa la relación que tiene con quien antes era el esposo de una de sus mejores amigas... Hasta fue a la boda y dama de honor.

“Lo siento, pero en mi familia me criaron así: Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo”, escribió en un video en el que muestra imágenes de ella con el ahora exesposo de su ex mejor amiga.

Y aunque la mujer se ha ganado el repudio en redes, muchos se preguntan si es una historia real o simplemente es una dramatización para obtener “likes”.