Le ocultó a su novio que era la dueña del departamento y le cobraba la mitad del alquiler

Marian Acosta, usuaria de TikTok, compartió una historia que rápidamente se volvió viral. Su relato, que involucra un departamento, un novio y un secreto bien guardado, capturó la atención de miles.

La mujer suele recibir todo tipo de historias a través de las redes sociales y las comparte haciéndolas propias en un monólogo.

La tiktoker se puso en personaje y contó, en primera persona, la historia de una seguidora. Reveló que a la chica su padre le había regalado un departamento al graduarse. Durante un tiempo, vivió en él en solitario. Sin embargo, tras tres años de relación, decidió proponerle a su pareja vivir juntos. Para eso le planteó la idea de compartir gastos de alquiler en partes iguales, manteniendo en secreto la verdad de la propiedad del inmueble.

“Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento. Yo quería mucho a mi novio, pero la economía para mí es aparte de la relación”, expresó Acosta en su TikTok, al comenzar su relato. La situación finalmente llegó a su fin cuando su pareja descubrió la verdad al abrir un cajón en el escritorio y encontrar la escritura del departamento a su nombre.

“Me llamó al trabajo y me dijo de todo: sos una rata inmunda. La única rata acá sos vos, le contesté. ¿Qué te pensás, que vas a venir acá a vivir gratis?”, afirmó Acosta en el video que alcanzó más de 600 mil reproducciones en TikTok.

Finalmente el hombre le pidió un tiempo y la chica le contestó: “A vivir conmigo de arriba, no”.

La chica, al terminar con el relato, le recordó a sus seguidores: “Recordá que esta historia no es mía y si tenés un chismecito me lo podés mandar por Instagram”.

El video, que obtuvo miles de reproducciones, generó debate entre los usuarios de TikTok.

“Pero pese a que la intención de la mujer fue exponer a su pareja y hacerlo quedar mal, terminaron por criticarla a ella por ocultarle un dato tan importante y no dejar las cosas claras desde un principio”, “Todo bien con dividir el 50% de los gastos, pero de ahí cobrarle un alquiler que no existe no da”, “¿No era mejor decirle la verdad? Para tener una relación así me quedo sola”, “Para mi está bien cobrarle la renta, lo que no está bien es ocultarle o mentirle respecto a lo alquilado”, “Digamos que se puso de novia con el inquilino”, “Creo que él tiene razón. Yo me rompí el lomo por tener mi casa, y jamás se me ocurriría cobrarle alquiler a mi novio. Hizo bien en irse”, “Perfecto que pague el 50% de todos los gastos. Pero cobrar alquiler en algo propio sin decirle no sé si da. Debió haberle dicho”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.