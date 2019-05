Le niegan trabajo 'por tomarse demasiadas selfies'

Australia.- Nos podrán no contratar en alguna compañía porque simplemente no tenemos el perfil, pero no hacerlo por tomarse demasiadas selfies es algo raro, ¿no?

No importó que los reclutadores la consideraran una gran opción para el puestoque solicitó, ya que sus publicaciones en Facebook fueron motivo suficiente para que no le dieran el trabajo.

Lily Rose-Wilson, de 25 años, contó a un programa de noticias que había estado buscando trabajo en Perth, Australia. En una de tantas veces, solicitó la vacante de administradora en una compañía.

Hasta el momento de la entrevista todo marchaba bien. Sin embargo, una reclutadora de nombre Michelle Lines le llamó y no se dio cuenta que ya había respondido el teléfono, por lo que escuchó una plática incómoda con un colega.

“No contestó el teléfono ahora”, dijo la Sra. Lines. "Probablemente se está haciendo otro tatuaje", dijo su colega. Y ella siguió con la 'broma': "probablemente está haciendo su bronceado falso”.

La conversación continuó: ¿Realmente te gustó stalkearla en Facebook?, le preguntó el empleado a la mujer. A lo que respondió con frialdad "Es todo lo que tienes que hacer".

Si bien las fotos íntimas son cosas que no deberían publicarse en Facebook, las imágenes de Lily son completamente normales.

Después admitieron que si se hubiera tratado de un candidato hombre no habrían revisado sus fotos. "Aquí se ve muy bien. Realmente nos gustó su currículum y luego miré esto y me fui. Ya no me gusta ella. Se está tomando selfies todo el tiempo”.





Lily ni siquiera lo esperaba. Durante la entrevista había tenido un desempeño positivo.





"Lo que realmente me emociona es que a ella le encantaba mi currículum, realmente parecía que amaba mi cv, podría haber sido una posible candidata para ese trabajo hasta que vio mis fotos en Facebook”, mencionó Lily en el programa.





"Obviamente, fui una buena aspirante para el trabajo, pero no iba a darme una oportunidad, no iba a llamarme por mi apariencia, por mis tatuajes y eso no está bien, realmente me molestó”.





Finalmente, la historia llegó a oídos de Michelle Lines, quien no tuvo más que ofrecerle disculpas a Lily.





"Solo quería pedir perdón a Lily si lastimé tus sentimientos y ciertamente no fue mi intención, fue un momento inmaduro para mí en la oficina”.