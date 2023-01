Le diagnostican cáncer en la uña tras hacerse manicura

En noviembre de 2021, Grace García de 50 años visitó un salón de belleza al que nunca había ido porque el lugar a donde siempre iba estaba lleno, durante su servicio de manicura, la técnica le cortó la cutícula del dedo anular derecho.

"Fue un corte irregular. Me cortó profundo y esa fue una de las primeras veces que eso me pasaba. Me he estado haciendo las uñas por muchos años. Estaba molesta", le dijo García a Today.com.

PUBLICIDAD

Grace comentó que no recordaba si la manicurista había usado herramientas nuevas o esterilizadas durante el servicio ya que después de tres días, la herida no había sanado, hasta que finalmente se le hizo una verruga en esa área.

Al ver que la herida no mejoraba, Grace García regresó al lugar para quejarse. Cuando les contó lo que había pasado le dijeron que la manicurista ya había sido despedida por quejas previas.

Tras varios meses buscando atención médica un dermatólogo le diagnosticó cáncer en la piel, específicamente carcinoma de células escamosas en etapa 1 causado por una lesión de alto riesgo del Virus de Papiloma Humano (VPH) por lo que Grace se sometió a una cirugía para remover la lesión cancerosa.