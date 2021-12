Las infidelidades más sonadas de Vicente Fernández

Ciudad de México— Detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer y en el caso del Charro de Huentitán, el amor de su vida, la que estuvo hasta el final de sus días fue María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita; sin embargo, siendo una persona de tanto éxito, a Vicente Fernández se le relacionó con hermosas mujeres de la farándula, publicó El Universal.

Sin duda, la relación entre Fernández y doña Cuquita era de ese amor ‘de antes’ que comenzó desde su infancia, cuando eran vecinos en Guadalajara.

Aunque Fernández tuvo que ir ‘a la capital’ en busca del éxito en uno de sus regresos al pueblo, quedó prendida de la hermana de uno de sus amigos, quien a la postre le daría el sí para formar una relación.

Sin embargo, los constantes viajes del ‘Hijo del pueblo’ en su lucha por sobresalir, hacían difícil la convivencia entre ambos, así fue que Vicente le pidió a Refugio buscarse otro amor.

En otro de sus regresos, Chente miraría a otro joven en la puerta de Cuquita y lleno de celos (que le abrió los ojos para saber que era el amor de su vida), le dijo a María: “Te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre”.

Así se casaron en una ceremonia sencilla, y de la unión nacieron sus cuatro hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra.

Pero, como toda figura de alcances internacionales, Vicente estuvo rodeado de hermosas mujeres, muchas de ellas del espectáculo.

Uno de los casos más relevantes fue con el de la actriz Merle Uribe, con quien coincidió en el filme ‘Picardía Mexicana 2’ y después sostuvieron un romance, donde ella aceptó ser ‘la otra’.

“Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó en claro. No era nada detallista conmigo, era medio 'codo'. Me enamoré de él en su momento... Cuando 'destapamos' nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!”, dijo la belleza.

Pero el romance extramarital que más sonó fue el que sostuvo con la actriz Patricia Rivera, quien en su momento fue Miss México 1976. Dos años después protagonizaría ‘El Arracadas’, donde conoció al cantante.

De esta tórrida relación se daría a conocer que Chente sería ‘el padre’ de Rodrigo Fernández que, a la postre, se daría a conocer que el charro no era padre del entonces joven de 18 años.

Por otra parte, incluso trascendió, (mas no se comprobó) que el vocalista tuvo algo más que una amistad con la primera actriz, Angélica María.