Lady3pesos se graba comiendo tacos de chicharrón en la calle

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Luego de que se hiciera viral por insultar a personal de seguridad en un supermercado de la Ciudad de México la joven conocida como #LadyTresPesos, o ‘Lady Chicharrón en Salsa Verde’, publicó en su cuenta de YouTube un video donde come tacos del platillo mexicano en un intento por demostrar su gusto por la comida mexicana.

"Me encuentro en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan… les voy a dar la prueba de que realmente me encantan y es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir un chicharrón en salsa verde en el puestito’, dice la mujer en el video.

En el video la mujer se acerca al puesto ambulante, pide dos tacos y se graba mientras los come.

'En ningún momento fue mi intensión degradar u ofender esta comida tan rica que nos da el pueblo de México… es deliciosa y me encanta. Mi comentario fue muy tonto’, dijo en el video.

Sin embargo, y luego de unas horas, en el video aparecieron comentarios recordando los insultos al personal de seguridad del supermercado.

¿QUIÉN ES #LADYTRESPESOS?

Hace unas semanas esta joven, conocida como #LadyTresPesos, se volvió viral por insultar a guardias de seguridad de un centro comercial de la alcaldía Azcapotzalco porque le impidieron el acceso junto a su hija por las medidas de seguridad ante el coronavirus.

En aquella ocasión la joven fue grabada mientras agredía a los guardias asegurando que ‘ganaban tres pesos’ y ‘comían chicharrón en salsa verde’. Este hecho enfureció a usuarios de redes sociales quienes arremetieron contra los perfiles de redes sociales de la joven.

Luego de unas horas de que el video se volviera viral #LadyTresPesos fue despedida de sus trabajo en Century21.