'La señora de las papas' saca los prohibidos en pleno concierto... y ¿la vendimia?

"Doña Gaby", una vendedora de botana en conciertos, se hizo viral y se robó el show cuando Danna Paola se encontraba dando su espectáculo.

"La señora de las papas", acaparó la atención de todos en el conciert y hasta sacó los prohibidos.

El video cuenta con más de 109 mil likes y comentarios como:

"La señorita de verde en su casa manifestando ser famosa algún día… -El universo: no se diga más", "Y nadie le compro un chicharrón se pasan de lanza", "Oye y vendiste todas las frituras? No, pero me la pasé con madre", "-hija y cómo te fue con la venta? -…a chingá… tenía que vender?", "Ahí se ve alguien feliz haciendo su trabajo con entusiasmo".