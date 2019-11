La reacción de Helen Mirren tras ser comparada con la novia de Keanu Reeves

Helen Mirren cree que las comparaciones con la novia de Keanu Reeves, Alexandra Grant, que tiene casi la mitad de su edad, son un gran cumplido. “Eso fue muy halagador para mí porque obviamente es encantadora”, dijo la estrella de “The Good Liar” a Entertainment Tonight el miércoles.

En Twitter aplaudieron que Keanu huyera del cliché de Hollywood de salir con mujeres muy jóvenes y apostara por tener una relación sentimental con una mujer de su edad.

Mirren, de 74 años, dijo que se enteró en Twitter de que Grant, de 46 años, estaba siendo confundida con ella después de que la artista hizo su debut en la alfombra roja junto a Reeves, de 55 años, en la Gala LACMA Art + Film durante el fin de semana.

Alexandra Grant vs Helen Mirren

Aunque Mirren aún no ha conocido a su “doble”, es amiga de la estrella de la saga de “John Wick”.

“Conozco muy bien a Keanu”, dijo Mirren a ET. “Hizo una película con mi esposo y es la persona más adorable y encantadora”. El esposo de Mirren es el director Taylor Hackford. Están juntos desde 1997. No tiene hijos y la actriz ha dicho en más de una ocasión que no tiene instinto maternal.

Helen Mirren, quien ganó el Oscar por "The Queen" y lleva 22 años casada con el cineasta Taylor Hackford, está encantada con la comparación con Alexandra Grant

“Además conozco a Keanu muy bien porque rodó una película con mi marido hace años. Por eso sé que es la persona más adorable y amorosa del mundo”, dijo la actriz refiriéndose a Pacto con el Diablo, filme de 1997 en el que Reeves compartía pantalla con Al Pacino. “Así que solo puedo decir que ella es una mujer afortunada y estoy segura de que él también lo es por tenerla como pareja”, concluyó Mirren dando su bendición a la pareja.

Grant y Reeves son amigos desde hace mucho tiempo y colaboraron en dos libros juntos.

Keanu Reeves apareció en público con una novia por primera vez en décadas: quién es Alexandra Grant, la mujer que lo conquistó (Shutterstock)

La nacida en Ohio es una artista plástica y filántropa asentada en la ciudad de Los Ángeles, que se graduó en Swarthmore College, una universidad situada al sur de Filadelfia, con una licenciatura en Historia y Arte. Durante su infancia y adolescencia, pasó largas temporadas en México, Francia y España. En la actualidad trabaja en diversas colecciones públicas y ha expuesto en galerías de su ciudad, así como de Baltimore, Toronto, Nueva York o París.

Grant es muy activa en las redes sociales, y tiene un perfil de Instagram público en el que comparte fotografías de obras de arte, subastas benéficas o actividades con amigos. Por el momento, ninguna de ellas con Reeves.

Reeves es uno de los actores más discretos de Hollywood, y casi nada se sabe su vida privada. Pero ello su aparición tomado de la mano de Alexandra Grant una organizada por Gucci en Los Ángeles fue tan comentado en los medios y en las redes sociales. Es la primera novia oficial que se le conoce tras la trágica muerte de Jennifer Syme en 2001.