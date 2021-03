‘La mujer es lo más fregón del mundo, pero no con hueva’

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales muestra el enojo de un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla luego de que sus alumnas no se conectaron a la clase virtual el 8 de marzo, como forma de protesta por el Día Internacional de la Mujer.

“No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando; no jodan con eso, no me jodan las pelotas; la forma de defender a una mujer es integrada como está polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas”, comentó luego de que uno de sus alumnos le explicó el motivo de la ausencia de sus compañeras.

“Perdónenme la forma de defender es, la mujer se empodera sola con su trabajo con su inteligencia, con todo, la mujer es polivalente y eso es lo más fregón del mundo, la mujer es lo más fregón del mundo y no con hueva, perdónenme”, agregó.

Destacó que no había razones para no conectarse a clases pese a ser el Día de la Mujer.

“La forma de proteger a la mujer es trabajando, más como siempre lo han hecho, más que cualquiera, y la mujer trabaja más que cualquiera”, añadió.

Usuarios de redes sociales emitieron comentarios a favor y en contra de la postura del profesor.

“Aplausos a este profesor, sus palabras están llenas de verdad, y ahora está más que confirmado que la verdad duele por toda esa gente que lo ha catalogado de machista y retrógrado, ¿cuando un machista diría que la mujer es lo más fregon del mundo? Sólo ponganse a pensar eso y dejen de ofenderse (sic)”.

“Aplauso al maestro sin ser grosero dijo todo, aplauso a Wendy. Woow con nuestros futuros profesionistas”.

“Y ese es un maestro, mmmm”.

“#BUAP Machista”

Son algunos de los comentarios expresados en la cuenta de Facebook Revista Rayas, que fue uno de los primeros medios en difundir la grabación.