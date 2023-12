Kimberly ‘La Más Preciosa’ se casa por el civil

Kimberly ‘La Más Preciosa’ se casó por el civil con su novio Óscar Barajas, luego de sortear varias vicisitudes que pusieron en jaque la organización de su boda, como el rompimiento de su compromiso y que cancelaran su mesa de regalos porque su lista fue filtrada en TikTok.

A través de varias stories de Instagram, la integrante de Las Perdidas compartió los preparativos de la boda, la cual anunció sería solo por el civil.

Durante la ceremonia, las grandes ausentes fueron Wendy Guevara y Paola Suárez, aunque al final de su enlace, Kimberly aclaró que sí las invitó, pero que seguramente llegarían más tarde porque esa es su costumbre.

“Estoy feliz y contenta como la Cenicienta, y pues hoy me casé al civil hermanas. A partir de ya soy la esposa de Óscar Barajas y Óscar es el esposo de Kimberly Irene. Quieran o no”, publicó.

“Para todos aquellos que me criticaban, ¿les digo una cosa? Enfóquense más en su vida, a mí no me perjudicó, llegué a donde quería llegar, que es hoy. Les deseo mucha felicidad el próximo año, porque este no lo tienen en armonía”.