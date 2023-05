Keanu Reeves rechazó dos veces actuar en Rápido y Furioso

Recientemente te dio a conocer que Keanu Reeves, actor y protagonista de John Wick, casi forma parte de la familia de ‘Fast and Furious’ en dos ocasiones, rechazando ambas por distintos motivos.

Vin Diesel, protagonista y productor, quería sumar a la estrella de 58 años en la última entrega para que interpretara el rol del villano Aimes, nuevo líder de la Agencia que traiciona a Toretto al trabajar en secreto con el terrorista Dante Reyes (Jason Momoa).

Tras declinar la oferta, sería el actor Alan Ritchson quien lo tomó. En una charla con Entertainment Weekly, reveló que para él “fue solo un pequeño golpe de suerte y un buen momento”.

“Estaba trabajando en una película con Hilary Swank en Winnipeg bajo un frío helado, y recibí una llamada de que las cosas habían cambiado en los planes con Keanu Reeves, que creo que originalmente estaba destinado a interpretar mi papel. Acto difícil de seguir”, declaró.

Según el guionista Chris Morgan, Reeves había estado en conversaciones para unirse a la saga con el spin-off ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’, donde también haría al villano a cargo de la organización Eteon.

El director David Leitch dijo en el podcast The Fourth Wall que: “Hablé con Keanu sobre estar en la película. Simplemente no era el momento adecuado cuando estaba haciendo las cosas. Hemos estado hablando de eso durante mucho tiempo, y no estaba seguro de la capacidad”.