¿Jueves y Viernes Santo son de descanso oficial?

La Semana Santa es una fecha importante de celebraciones religiosas en México, ante los descansos otorgados a estudiantes queda la duda si en los trabajos el Jueves y Viernes Santo son días oficiales de descanso para los que laboran.

Si ya estabas planeando tus vacaciones debes tomar en cuenta que no para todos los trabajadores son días de descanso y tampoco esperes que sean pagados dobles.

En algunas empresas se les otorga de descanso estos dos días a los trabajadores, sin embargo, no es una fecha obligatoria de descanso que se encuentre prevista en la ley, al no encontrarse de manera oficial, los patrones no se encuentran obligados a pagarla doble a quienes laboran esos dos días.

A diferencia del 21 de marzo, fecha en que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez, el Jueves Santo y Viernes Santo son celebraciones de la Iglesia Católica, por lo que sólo representan días importantes para miles de fieles católicos.

¿Cuáles son los siguientes días de descanso en este 2023 para los trabajadores?

Los días oficiales de descanso restantes en este año, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) son: