'José José murió de tristeza', dice un amigo

Ciudad de México.- El cantante mexicano José José, además de por su excelente calidad vocal, era conocido por forjar amistades entrañables y por su sencillez, por lo que no es una sorpresa que tras su muerte el pasado 28 de septiembre, varios amigos hayan salido a hablar ante las cámaras sobre sus anécdotas con “El Príncipe de la Canción”; pero el cantante Rey Bárbaro ha despejado dudas e impactado por sus declaraciones, publicó Infobae.

En una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, contó que conoció al artista en 2004 en clases con el profesor de canto Luis Manuel, que tiene entre sus pupilos a otras figuras como Sebastián Yatra, Pablo Montero y Jencarlos Canela. Recordó que tuvo contacto con José José en los últimos meses de su vida, por lo que compartió fotos inéditas de sus últimos días.

En su último cumpleaños, José José terminó en el hospital por neumonía (Foto: Captura de pantalla / TV AZTECA)

Así pudo ver las constantes recaídas del intérprete, y cómo fue perdiendo peso, pues cambió sus hábitos alimenticios, al convertirse en vegetariano Sin embargo, aunque se podría especular que dejó de comer carne por culpa de su hija Sarita, Rey Bárbaro dijo: “Yo tuve la dicha de ser uno de los mejores amigos de José. Yo pienso que era su decisión".

Sin embargo, no pudo ocultar que se le hacía un nudo en la garganta al verlo tan flaco. “Estaba delgadito. Ya al final José era una persona que no se parecía, era una cosa muy triste. Ya los últimos días con un color que no quería yo ver. No estaba bien, por eso que no recibía a sus amigos de México. Él no deseaba que lo vieran así, ya no era José”.

El amigo del intérprete de “El triste” relató que el pasado 17 de febrero, en el último cumpleaños de José José, su hija Sarita lo llamó para pedirle de favor que le comprara un pastel a su padre, pues a ella ya no le daba tiempo de estar con él.

"Le llevé un pastel, cenamos juntos, pero a mi razón personal empecé a ver un José muriendo, fue una expresión que le vi en sus ojos. José estaba muy delgado, fue una cosa muy triste".

Los últimos meses de José José lucía delgado (Foto: Captura de pantalla / TV AZTECA)

Pero el festejo se convirtió en un momento difícil. “Esa misma noche lo cargué en los brazos, estaba decaído, pálido, extremadamente delgado. Estaba como cayendo en un coma, se sentía mal. Lo llevamos al hospital y le vieron el asunto de la neumonía”.

Rey Bárbaro también confesó que sí hubo algún conflicto entre Sarita Sosa y su hermana Monique, quien en un tiempo se encargó de las finanzas de José José.

No supo detalles, pero sí confirmó que “Monique controlaba todas las finanzas de José, entre los contadores y ella, llevaban toda la nómina y los ingresos”. Hubo desfalcos, y, según supo, José José se enteró de los malos manejos de Monique por su hija Sarita Sosa. “Tengo entendido que por Sarita, tengo entendido que sí”.

Las palabras de Rey Bárbaro, quien tuvo mucho contacto con el intérprete, impactaron cuando dijo:

"José murió de tristeza. La gente tiene que entender que José fue un hombre que recibió muchos daños, muchas traiciones, y todo ese dolor lo fue acumulando hasta que finalmente enfermó".

Recordó que en una ocasión José José le confesó lo mal que la había pasado, y poco tiempo después enfermó de cáncer. Dijo que el cantante le aconsejó: “El cáncer es la enfermedad del alma cuando se sufre mucho. Cuídate siempre de eso, trata de ser feliz, de que todo te resbale, porque yo he sufrido mucho en la vida, hermanito"... Rey dijo: “Posterior a eso, salió el problema (de cáncer) de José”.

El testimonio del amigo de José José ayuda a entender un poco más la situación que vivió este durante sus últimos meses de vida en Miami, donde no tenía contacto con sus hijos mayores.