Invita Galilea Montijo a Julión Álvarez a 'echar pata'

Ciudad de México— Con el tour Incomparable, Julión Álvarez se reencontrará con sus fans en un concierto Guadalajara, Jalisco, el próximo 24 de septiembre en el Auditorio Telmex.

En la ciudad tapatia el cantante ofreció una rueda de prensa para anunciar su gira, pero también tuvo la oportunidad de convivir con la presentadora de televisión Galilea Montijo, quien presumió con sus compañeros que tiene el teléfono personal del intérprete.

Cabe mencionar que hace unos días se dio a conocer una imagen donde queda evidencia del acercamiento entre Galilea y Julión, saliendo del restaurante "La Gorda", en Guadalajara, uno de los favoritos de la conductora de televisión.

Montijo no fue la única que asistió a la conferencia de prensa ofrecida por el cantante, también su compañera del programa "Hoy", Andrea Escalona, quién también convivió con ellos a finalizar el evento.

Durante la transmisión del matutino, Galilela Montijo bromeó sobre el tema, afirmando que tenía el número directo del cantante, sin embargo sus compañeros no le creyeron del todo. "Ah, ¿no me creen? Tengo cita con él... ¿No me creen? Julión, no me vayas a plantar mijo, porque no me creen. Literal, te voy a invitar a echar pata", dijo Galilea.

Julión regresa a los eventos presenciales

Este concierto marcará el regreso de Julión Álvarez a los conciertos presenciales, pues recordemos que en marzo pasado ofreció un show vía streaming.

"Regreso a mi pueblo, como después de muchos años no lo había hecho de estar ahí, de todos los días, toda la semana, de poder convivir con muchos amigos que habíamos podido tratar después de tanto tiempo como lo hemos hecho últimamente", expresó Julión durante su conferencia.

"Tratamos de ser lo más paciente posible para poder presentarnos con público, ya sea al 75 o al 80, o un 100 (por ciento de capacidad), ojalá después de que todo el mundo se vacune y de que todo el mundo tome esa decisión y que con las medidas que el Gobierno indique, poder presentarnos con mucha gente como normalmente lo acostumbramos", dijo.