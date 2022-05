Invita a todos sus amigos a festejar su cumpleaños 18 y nadie asiste

Un triste final. Es normal que las personas celebren a lo grande un año más de vida al lado de sus seres queridos, lo cual comparten en Facebook. Por esta razón, una joven planificó una reunión en su casa y avisó a todos sus conocidos durante varias semanas para que se dieran un espacio en su agenda. Sin embargo, no imaginó que nadie llegaría a su casa en el día acordado.

Doli Pocket iba a cumplir sus 18, por lo que pidió permiso para festejar su mayoría de edad en el interior de su vivienda ubicada en México. Por ello, su madre se unió a su idea al decorar su sala con coloridos globos. Incluso preparó dos pasteles y unas pizzas para que alcanzara a los invitados.

Lamentablemente, ninguno de sus compañeros asistió a pesar de que los esperó por horas. Fue entonces que contó su situación en una publicación en redes sociales, donde dio los detalles de su fallida fiesta.

“Lo siento, pero ya ni siquiera tengo con quién desahogarme, hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás, solo vino mi novio que me alegró el día, pero invité a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente nadie apareció. Varios salieron ayer, otros ni vieron o contestaron las invitaciones, otros incluso confirmaron asistencia, entiendo que varios tenían cosas que hacer, pero duele”, escribió.

A los pocos minutos, vio que alrededor de 200 usuarios le dejaron unos mensajes para darle ánimos por lo sucedido. No obstante, tuvo la obligación de salir a aclarar unos rumores que se generaron en torno a su anécdota.

“Amigos, soy yo la chica de la publicación y lo digo desde ahora, no me incómoda en lo absoluto que se haya hecho viral, es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente, disfruto poder ayudar a los humanitos como yo. Lo único que pido es que reporten aquellas páginas que toman específicamente screenshots. Otra aclaración: no lo hice para llamar la atención, solo quería desahogarme y si dejé la publicación activa es porque enserio me alegra poder ayudar a otros a desahogarse”, manifestó en su cuenta de Facebook.