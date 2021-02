Infiel es condenado a pasar la mitad de la semana con su mujer y la otra con su amante

Tomada de Internet

Los infieles no lo tienen demasiado fácil en estos tiempos. Entre que las redes sociales lo descubren todo y no les dejan hacer de las suyas tranquilos; o que sus parejas son más avispadas de lo que ellos podrían esperar, no les resulta nada fácil eso de engañar a sus parejas. Lo peor es cuando no solo los atrapan, sino que no les dan ni tiempo a arrepentirse e intentar arreglar las cosas. Y si no, que se lo digan a Rajesh Mahato, un hombre de India que está viviendo el momento más surrealista de su vida por intentar vivir una doble vida con dos mujeres estando casado.

Rajesh vivía con su mujer y su hijo en Tiril Road (Jharkhand,India), pero decidió que estaba cansado de esa vida y decidió ser infiel a su mujer con su amante. El buen hombre estaba disfrutando tanto con su nueva relación que se fugó con ella, sin pensar que sería el inicio del desastre, porque no solo su mujer denunció su desaparición a la policía, sino que los padres de su amante lo denunciaron también, acusándolo de secuestrar a su hija.

La policía de Jharkhand abrió una investigación y trabajó para localizar a la pareja fugada. Sin embargo, cuando los encontraron, Rajesh ya se había casado con ella, por lo que ahora era marido de dos mujeres. Así, decidieron reunirlos a los tres para que hablaran y decidiesen qué hacer. Como era de esperar, el momento fue de todo menos bonito, porque hubo una acalorada discusión y palabras mayores. Al final, la Policía les obligó a seguir un curioso acuerdo: Rajesh debería dividir su semana entre las dos. Así, el hombre pasaría tres días con su mujer y su hijo, para luego pasar otros tres con su amante. El último día de su semana, entre medias, se lo dejarían de ‘descanso’. Para resolver la situación, les obligaron a firmar el acuerdo.

Ahora bien, la solución duró poco. Según medios locales, la amante acusó al hombre de agredirle sexualmente, por lo que la policía emitió una orden de arresto. Rajesh huyó del segundo domicilio conyugal y fue a esconderse en la casa de su primera mujer, que fue la que le ayudó a escapar. Ahora, Rajesh se encuentra en paradero desconocido, y la Policía está investigando a su mujer.