Ian tiene 13 años y ya acabó una maestría en Biología Molecular

Ian Emmanuel González, de tan sólo 13 años, se convertirá en el egresado más joven de la Universidad de Guadalajara (UdeG), además de cursar una maestría en Biología Molecular a la par de su carrera.

Desde muy temprana edad, Ian comenzó a mostrar interés por aprender; apenas iniciando la primaria, su madre decidió dedicarse por completo a la educación en casa y posteriormente lo canalizó a instituciones de educación especializada, hasta que fue admitido en la UdeG.

PUBLICIDAD

“Más o menos cuando tenía 6 o 7 años no me sentía muy cómodo en la primaria, los maestros no profundizaban tanto en los temas como yo lo quería o no había tanta variedad”, comenta Ian Emmanuel.

Su mamá explica que, desde sus primeros años de vida, Ian demostró ser muy inteligente; a la edad de un año ya hablaba perfectamente.

“Cuando él tenía un año y medio, él hablaba perfectamente, hablaba como la gente; me decían: “habla como un señorcito” porque hablaba tan perfecto, tan correcto; entonces, me di cuenta de que aprendía de una manera diferente”, explica la mamá de Ian.

Aunque muchas personas lo consideran un “niño genio”, Ian Emmanuel se sigue comportando como un joven de su edad. En entrevista para la Gaceta de la UdeG comenta que su tiempo libre lo dedica a los videojuegos, como Minecraft o Fortnite, además de practicar parkour y atletismo.

Al igual que muchos niños mexicanos, Ian es fanático del futbol y admite que su ídolo es Cristiano Ronaldo, a quien le gustaría conocer algún día.

Muchos pensarían que se la pasa todo el día estudiando, pero él confiesa que únicamente le dedica dos o tres horas al estudio y un máximo de cuatro o cinco horas en temporada de exámenes finales.

Hace cuatro años, Ian Emmanuel comenzó a estudiar la carrera de Químico Farmaceútico Biólogo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la UdeG. Hoy está por concluir su licenciatura, al mismo tiempo que cursa la maestría de Biología Molecular y Genética.

Sobre sus planes a futuro, Ian comenta que le gustaría estudiar un posgrado e incluso ha recibido propuestas para cursar un doctorado.

“El profesor Edgar Balcázar, aquí en el laboratorio de Biología Molecular y Genética de CUCEI, me invitó a hacer un doctorado con él y también tengo otras propuestas para ingresar a un doctorado y es lo que me gustaría”.

Relata el joven estudiante de la UdeG.

Ian Emmanuel UdeG