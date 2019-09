Hospedó a su amiga para ayudarla y le 'robó' a su prometido

Ciudad de México.- En un nuevo episodio de "los caminos de la vida no son lo que yo pensaba", esta historia de dos amigas que terminó en tragedia.

Todo comenzó cuando Samantha Mulvey invitó a su amiga Claire a quedarse con ella y su compañero Robert, pues pasaba un momento económico difícil.

Antes de eso, todo era alegría y felicidad, según contó Samantha en un post para The Sun.





Se conocieron por amigos mutuos y pronto se enamoraron. De hecho, a sólo un año de comenzar su relación se mudaron juntos y una noche de 2017, mientras miraban televisión, Robert se arrodilló frente a ella y le propuso matrimonio.

Samantha no lo pensó dos veces y respondió con un “sí”.

Como decíamos, todo parecía perfecto, incluso ganó una boda:

"Gané una boda a mitad de precio en una competencia de radio local en septiembre de 2018, con un valor de 5 mil libras, estaba aún más convencida de lo afortunada que era", relató.

Mulvey de inmediato contó la noticia a sus familiares y amigos, y por supuesto a su mejor amiga, Claire, quien se emocionó muchísimo al saber sobre el compromiso

En ese etonces, Claire no estaba pasando por un buen momento, había vendido su casa y la que compraría todavía no estaba lista para ser habitada, por lo que se quedaría sin hogar por algunas semanas.

Samantha le ofreció alojamiento mientras le entregaban su nueva casa.

La mujer explicó que no tuvo necesidad de consultarlo con Robert ya que Claire y su prometido se llevaban muy bien.

Vaya que sí.

Todo parecía marchar a la perfección hasta que una noche cuando volvió del trabajo encontró a su prometido y a su amiga mirando juntos la televisión, acurrucados en el sofá.

A partir de entonces, la relación entre Robert y Samantha no fue igual.

A finales de 2018 Claire por fin le dijo a Samantha que estaba lista para mudarse y la relación de la pareja aparentemente comenzó a mejorar hasta que inesperadamente en mayo de 2019 Robert decidió romper el compromiso sin explicación alguna.





"Me dijo que no me amaba, dijo que no estaba funcionando".





"Llamé a Claire pero ella no respondió, así que le envié un mensaje en Facebook, pero ella leyó mis mensajes y luego me bloqueó”, indicó Samantha.





Ante la actitud sospechosa de su amiga y su prometido, Samantha comenzó a investigar y un amigo le confesó que había visto el carro de Robert estacionado en la casa de Claire.

Poco tiempo después se enteró que ya vivían juntos y que tenían mucho tiempo ocultando su relación amorosa.





"Claire y Robert ahora viven juntos y lo pensaré dos veces antes de ayudar a un amigo en el futuro. Todavía no puedo creer que invité a mi mejor amiga a mi casa ... ¡y ella se fue con mi prometido!”, finalizó.