Hombre se titula de la universidad a los 86 años

Felipe Espinosa Tecuapetla, es un hombre de 86 años que recientemente se tituló de Ingeniero en Procesos y Gestión Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Sí, a sus 86 años.

Don Felipe cumplió su deseo de titularse de ingeniero, y no le importó el peso de la edad. Para él “todo empieza desde aquí”, incluso a sus 85 años.

“Empecé a trabajar desde muy niño, pero ahora es el comienzo de una nueva historia. Mi vida empieza de aquí en adelante, pero con otros pensamientos. No descarto seguir estudiando, porque esto está muy bien, realmente. He trabajado sin estudios, sin papeles, pero ya no es igual: ahora tengo el título, es muy diferente. Dirán que ya estoy grande, pues sí, pero ya lo tengo”, dijo Felipe Espinosa Tecuapetla, durante su discurso de titulación.

El hombre comenzó su carrera en el 2016, y hasta fue compañero de clase de una de sus nietas, lo que hizo su pasantía por la universidad una experiencia enriquecedora y maravillosa.