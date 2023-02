Hombre muere en gimnasio y lo encuentran hasta el otro día

En las últimas horas se viralizó el caso de una persona que murió en un gimnasio, pero los encargados no notaron que había fallecido hasta el día siguiente.

El hombre identificado como David Zamudio, presuntamente murió al interior de un baño.

Sus familiares, al notar que no llegó a casa, comenzaron a buscarlo e intentaron contactarlo, pero no encontraron alguna respuesta. Incluso acudieron al gimnasio para preguntar por él e investigar si no se encontraba en el interior del lugar, pero los encargados del establecimiento aseguraron que el hombre no estaba en las instalaciones, sin embargo la mañana siguiente hallaron el cuerpo.

La Fiscalía de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán ya indagan lo ocurrido para determinar qué fue lo que sucedió y por qué no notaron el deceso del hombre.