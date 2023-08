El actor Carlos Torres reveló a través de un video en Tik Tok que padece cáncer.

“Hola.. tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, dijo el actor de 55 años.

“Creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”.