Hay de rojo, de verde y de... ¡peperoni! Crean la pizzamal... ¿se te antoja?

'¿Es una pizza, o es un tamal?. Es la ‘pizzamal’.

Los tamales, son un platillo típico mexicano y en su combinación con la pizza de pepperoni acaparó la atención de usuarios de redes sociales.

“Acaba de salir nuestro nuevo sabor pepperoni, está hecho con salsa de arrugue, peperoni y 3 ingredientes más, que son sorpresa”, dice el creador de la pizza-tamal.

En el video se puede ver a un hombre quien se dispone a enseñar su más reciente elaboración logrando así que más de uno se antoje.

El video tienes hasta el momento 1 millón de reproducciones.

"No trae unos de capirotada jefe?", "Si hacen uno hawaiano no importa dónde esten yo voy", "Uno de huevo con salchicha por favor", "No tienen uno de mojarr", fueron algunos de los comentarios en la publicación viral.