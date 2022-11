Hacía home office, se cayó en el baño y juez consideró accidente de trabajo

España.- Una empleada en Cáceres, España, demandó a su empresa porque mientras hacía home office se cayó en el baño provocándose lesiones de consideración.

Ante el conflicto jurídico que interpuso la trabajadora del call center, el Juzgado de lo Social número 1 concluyó que la caída fue un accidente laboral.

Previo al dictamen final, la empresa argumentó que la empleada no se cayó mientras estaba sentada trabajando en el computador como parte de sus actividades asignadas como home office.

Sin embargo, el juez insistió en que acudir al baño no se puede considerar como algo ajeno al nexo laboral aunque el accidente ocurrió en la habitación de una casa particular y no en las oficinas de la empresa.

Según el medio español El País, el accidente ocurrió en marzo de 2022 aunque la mujer hacía home office desde el inicio de la pandemia en 2020.

En la demanda se estableció que la empleada fue al baño dentro de su casa y al salir para regresar a la computadora se tropezó y cayó, provocándose un traumatismo en el codo y costado derecho.

El home office incluye ir al baño, argumentó el juez

Ante la solicitud de indemnización, los abogados de la empresa alegaron que no se podía hablar de “lugar de trabajo” porque la mujer “abandonó por unos minutos” su sitió frente la computadora.

La polémica obligó al juez a ejemplificar. Dijo que si en horario laboral, en la cocina de una casa, un trabajador se cortara con un cuchillo ahí sí habría una interrupción laboral. Es decir, por ir a cocinar algo durante el home office.

“Si el incidente hubiera ocurrido dentro de una fábrica, oficina o tienda, nadie dudaría que se tratara de un accidente de trabajo”, argumentó el magistrado.

El juez concluyó en que no se trata de mejorar las condiciones de quien trabaja a distancia, “se busca evitar su desprotección”. Con todo ello, la sentencia aún no es definitiva pues la empresa tiene la opción de apelar.