Gamer brasileño asesina a su rival femenina de Call of Duty

Un gamer brasileño ha confesado escalofriantemente haber asesinado a una rival profesional de "Call of Duty", después de subir un video espantoso de su cuerpo ensangrentado a las redes sociales, según los informes, publicó New York Post.

Guilherme Alves Costa, de 18 años, supuestamente apuñaló a Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de 19, en su casa de Sao Paulo, donde había ido el pasado lunes para participar en un concurso de “Call of Duty: Mobile”, informó The Times of London.

Los compañeros de juego dieron la alarma después de que Alves Costa, que jugaba en línea bajo el nombre de "Flashlight" para el equipo "Gamers Elite", publicó las horribles imágenes.

"Están pensando que es tinta o que está editado o algo así, pero no", dijo Alves Costa en línea mientras se reía.

Cuando la policía llegó a su casa en el suburbio de Pirituba, le preguntaron por el motivo del crimen.

"Porque quería hacerlo", habría dicho, añadiendo más tarde: "Sé la gravedad de esta situación".

Se dice que Alves Costa le dijo a los investigadores que la víctima se había "cruzado en su camino".

Bueno da Silva, cuyo nombre en línea era Sol, compitió profesionalmente para un grupo llamado Fantastic Brazil Impact.

La industria de los videojuegos ha experimentado un fuerte aumento en las ventas globales en medio de la pandemia del coronavirus, con miles de millones de personas que pasan más tiempo en sus hogares y buscan distracciones en el encierro.

En América Latina, Mercado Libre reportó un aumento del 200 por ciento el año pasado en las ventas de mercancías relacionadas con los videojuegos, informó The Times.