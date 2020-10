Gallo de pelea mata a policía en redada vs peleas clandestinas

Filipinas.- Un policía en Filipinas acudió junto con compañeros a realizar una redada para detener peleas de gallos clandestinas, pero una de esas aves acabó con su vida.

Christian Bolok, como se llamaba el agente, en un momento del cateo decidió sostener a un gallo, y el animal golpeó con su hoja el muslo izquierdo en donde le cortó una arteria femoral, razón por la cual el hombre comenzó a desangrarse, revela la agencia AFP.

El coronel Arnel Apud comentó que en toda su carrera nunca había visto algo así y que fue un accidente que nadie esperaba.

“Fue un desafortunado accidente y una mala suerte que no puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó, es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a una espuela de un gallo de pelea”, mencionó.

En los hechos tres personas fueron arrestadas y tres gallos confiscados. Esto sucedió en la provincia de Filipinas, Sámar del Norte.

Fuente: www.elimparcial.com