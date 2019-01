Galería: Ella es Shannon Ihrke, la marine más sexy del mundo

Shannon Ihrke, una mujer de 29 años originaria de Minnesota, Estados Unidos, ha sido nombrada como la "marine más sexy del mundo" por los internautas.

Perteneció a las Fuerzas Armadas estadounidenses desde que tenía 19 años, cuando decidió que quería servir a su país. Sin embargo, se enfrentó a una gran desigualdad y discriminación por parte de sus compañeros, quienes la criticaban de ser débil por ser mujer.

“Al principio, muchos de los marines pensaron que podría no ser capaz de mantenerme físicamente, o que de alguna manera no era tan fuerte como ellos, así que me propuse demostrarles que estaban equivocados", explicó.

Pero esto no la detuvo para trabajar duro, lo que le valió alcanzar el grado de sargento dentro del cuerpo de marines en su país.

Hace algunos meses decidió abandonar la labor de este servicio para trabajar como modelo, por lo que ahora se pueden ver sus sexys fotos en su cuenta de Instagram, donde comparte su día a día con sus seguidores.