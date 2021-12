Galería: Así conquistó la hija de Myrka Dellanos Instagram

Ciudad de México— Algunos señalan que Alexa Dellanos es la mujer más buscada en Instagram, y no es para menos, pues apenas tiene 120 publicaciones en su perfil y ya superó los 5 millones de seguidores, publicó El Universal.

Esta influencer se ha convertido en una de las celebridades del momento en las redes sociales, y algunos internautas no dejan de preguntarse, ¿quién es ella? ¿cómo surgió su popularidad?

El apellido la delata, pues Alexa, de 27 años de edad, es hija de la presentadora Myrka Dellanos y de Alejandro Loynáz. Sus padres se separaron en 1998, cuando ella apenas tenía 5 años de edad, y su padre falleció en 2018.

Esta joven ha sido severamente criticada por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, incluso la ex reina de belleza, la venezolana Alicia Machado, mostró su asombro ante el radical cambio que ha tenido:

“Pobre muchacha, en lo que pise los 40s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha ido descubriendo. La manera en que la belleza se está desfigurando me da miedo. ¡Qué Dios la bendiga!”.

Pero Alexa no hace caso a los comentarios que se vierten sobre ella y se muestra cada vez más segura y satisfecha con el cuerpo y el rostro que tiene. En sus redes sociales no deja pasar la oportunidad de posar resaltando sus atributos físicos, los cuales dejan sin aliento más de uno.

10 datos de la influencer Alexa Dellanos

1. Su nombre completo es Alexa Carolina Dellanos y nació el 30 de diciembre de 1993. Tiene 27 años.

2. Aunque sus orígenes son cubanos, Alexa es estadounidense y se crió en Miami.

3. Es hija de la famosa conductora de televisión, Myrka Dellanos y del ya fallecido, Alejandro Loynáz.

4. Alexa convivió de cerca con Luis Miguel, pues durante un par de años, el cantante sostuvo un relación con Myrka Dellanos, madre de la influencer.

5. Al ir creciendo, Alexa comenzó a realizarse algunas cirugías estéticas, por lo que ha sido muy criticada por algunos internautas.

6. Desde hace unos años, mantiene una relación con el artista callejero Alec Andon, mejor conocido como Alex Monopoly.

7. Alexa Dellanos cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, y se ha convertido en una de las mujeres más buscadas en esta red social.

8. Consiente a sus seguidores en redes sociales con fotos en las que deja muy poco a la imaginación y en las que hace resaltar sus curvas de infarto. También destaca sus innumerables viajes a otros países.

9. La influencer tiene una perrita bulldog francés llamada Truffle, la cual vive rodeada de lujo.

10. Alexa Dellanos le abrió una cuenta de Instagram a su mascota, donde muestra cómo disfruta una vida canina feliz y llena de extravagancia.