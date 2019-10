Filtran video de José José bailando reguetón con Sarita

Ciudad de México— Qué historia la de José José.

Los mexicanos, al estar ubicados geográficamente tan al norte, no saben si identificarse con sus vecinos fresas del norte o sucumbir a sus bajas pasiones latinas. Así nace esta dualidad entre querer vivir en Miami, pasar una estancia en New York o perrear hasta el suelo cuando oyen reguetón.

Pruebas hay muchas, como un video que circula en redes sociales en donde se puede apreciar al ‘Príncipe de la Canción’ pisando fondo, y no, no nos referimos a sus problemas con el alcohol, sino a que, hasta un grande como él, no pudo resistirse al perreo.

En dicho video se puede ver a José José intentado bailar al mismo ritmo que su hija Sarita, quien se ha ganado en los últimos días el repudio de todos los mexicanos que la ven con peores ojos que a ‘Luisito Rey’, el villano de la serie ‘Luis Miguel’.

Este video ha provocado tanta risa, que incluso algunos han comenzado a especular sobre “el grado de maldad de Sarita”, insinuando que detrás de esta “vergonzosa” presentación esta Sarita.





Sin duda, como han señalado varios tuiteros, un padre es capaz de someterse al ridículo por el amor a sus hijos.