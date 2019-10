Filtran video de Jéremy Ménez con droga, mujeres y alcohol

Luego de que por su bajo desempeño saliera del equipo América, se difundió hace unas horas un video que muestra al jugador francés Jéremy Ménez en una fiesta en donde aparece sentado mientras una joven semidesnuda le baila encima; como decoración, en el cuarto se observa lo que suguiere ser cocaína y botellas de alcohol.

El pasado 19 de agosto, Jéremy Menez anunció su salida del América después de militar dos años en el club de Coapa. A través de redes sociales, el francés agradeció a las Águilas y aseguró que nunca olvidará su paso por el club.

"Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades y a todos mis compañeros con los que jugué. Nunca te olvidaré Vamos América somos Aguillas”, fue el mensaje que publicó en Instagram.

Miguel Herrera reiteró en esas fechas que no iba a contar con el francés por su actitud, a pesar de las lesiones que sufría el cuadro de Coapa. Hoy se observa parte de esa actitud a la que "El Piojo" se refería.





En enero pasado. las lesiones no dejaban en paz a Ménez, cuando estaba a punto de volver a las canchas, el francés sufrió otra lesión en la rodilla que lo alejará de la actividad seis semanas más; esto tenía de mal humor al técnico, con quien el francés tuvo serias dificultades.

El 27 de agosto estalló la bomba: Jerémy Ménez estaba borrado del equipo. El técnico Miguel Herrera dijo que podría tener en el hospital a toda su plantilla y ni así tomar en cuenta al francés, por problemas de actitud.

"No quiero un jugador de una semana, de un partido, quiero un jugador que entrene como entrenan todos; que esté, que levante la mano. Si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero si no quiere, no lo voy a usar”, dijo El Piojo.

Se manejó que el galo percibía un sueldo de tres millones de dólares anuales, por lo que en el tiempo que jugó con las Águilas se embolsó 5 millones de dólares, es decir, alrededor de 100 millones de pesos.

Así, los 962 minutos sobre el campo en Liga MX le costaron al club América más de cien mil pesos por minuto.