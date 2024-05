Fernanda Blaz acusa a Werevertumorro de serle infiel toda su relación

En una reciente transmisión en vivo, la beauty bloguer Fernanda Blaz hizo unas declaraciones que han sacudido las redes sociales.

La expareja de Werevertumorro acusó al popular influencer de haberle sido infiel durante más de dos años.

Según Blaz, Gabriel Montiel habría sido infiel con su nueva pareja, una situación de la que ella no tuvo conocimiento hasta después de que terminaran su noviazgo.

"Estuve con una persona 7 años de relación y nunca supe quién era esa persona... Yo si me hubiera enterado antes de que siempre me fue infiel jamás, jamás me hubiera quedado".

La también influencer compartió que fue su exnovio quien comenzó a subir indirectas en redes sociales, intentando hacerla quedar mal y acusándola falsamente de haberle sido infiel.

Durante el en vivo, Fernanda Blaz reveló que durante su relación surgieron varios problemas, incluyendo disputas sobre la monetización de sus videos de YouTube, con el dinero depositado en la cuenta de Gabriel, el nombre real de Werevertumorro.

El momento más impactante llegó cuando mencionó que se enteró de la infidelidad de Werevertumorro gracias a un hilo en Twitter, expresando su deseo de que él hubiera sido honesto sobre sus sentimientos en lugar de engañarla.

Estas revelaciones han generado un gran revuelo en las redes sociales, provocando debates sobre la sinceridad en las relaciones y la importancia de la comunicación honesta.