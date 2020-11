Facebook en exceso puede causar síntomas depresivos

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Parece que todo lo que la famosa red social de Mark Zuckerberg ha luchado contra la depresión de sus usuarios, no ha dado los resultados que se esperaban, pues según un estudio reciente, el uso en exceso de Facebook puede llevarte a tener síntomas depresivos, sí, como lo lees.

Dicho estudio fue llevado a cabo en la Universidad de Houston y es que según la investigación, el pasar tanto tiempo en la página lleva al individuo a comparar su propia vida con la de sus contactos, las cuales dan la impresión de ser “toda una aventura”, publicó El Universal.

Según información de Fayer Wayer, el estudio logró establecer una relación entre el uso excesivo del Facebook y los síntomas de depresión. Sin embargo, hay que aclarar que la depresión y los síntomas depresivos no son lo mismo. Nadie está diciendo que Facebook cause depresión, pero sí que puede actuar como un catalizador en un cierto grupo vulnerable.

El principal problema, es que los individuos comienzan a ver las publicaciones de sus “amigos”, muchas de las cuales, dan la impresión de tener una “vida espectacular”, la cual, no siempre es así.

Además, recordemos que no es el primer estudio que habla sobre los síntomas que causa la red social, pues en 2011, un estudio realizado por la Academia de Pediatría de Estados Unidos concluyó que los usuarios podrían sentir inferioridad si no conseguían la misma cantidad de amigos, comentarios, mensajes y visitas en su muro que sus contactos. Además, el hecho de observar fotos de otras personas en situaciones felices mientras el observador no está en la misma situación, podría causar malestar, baja autoestima, envidia, inconformidad e infelicidad, así lo menciona PC World.

Finalmente, y como bien lo menciona Belelu, para que esto no suceda, debemos de tener en cuenta tres importantes puntos:

1. Fotos vemos, situaciones no sabemos.Es decir, no creas todo lo que ves en las redes. Por ejemplo, una pareja de vacaciones podría publicar imágenes hermosas mientras discuten todo el tiempo, ¿cierto?

2. Muchas personas sólo muestran por presumir. Las cosas increíbles en su muro, pueden ser en realidad sólo una máscara para que precisamente pensemos, ¡Wow, qué maravillosa es su vida!

3. ¿No estás contento con tu vida?, no te atormentes viendo la de los demás. Mejor toma acción, vístete, sal, disfruta la ciudad, ve de compras, al cine, a un museo. La vida es bella, ¡disfrútala!