Exempleado asegura que reciclan el pozole en La Casa de Toño

La Casa de Toño se volvió tendencia en las redes sociales debido a la entrevista de un exempleado en la que revela que presuntamente reciclan la comida que no se acaban los comensales.

“Mi amigo que es mesero y trabaja todavía en La Casa de Toño me ha comentado que el mismo pozole que pide la gente, porque a veces son platos grandes y el niño no se lo come o alguien se llenó, pues se recicla”, dijo en entrevista con Gusgri.

“Una vil mentira, si ya está condimentado cómo le harían?”, “No mmn es lo que me gusta que la pinche gente se cree cualquier mmda de los ‘podcast’”, “Pinche gente que se cree todo lo que ve o escucha. Cómo van a reciclar el pozole que queda en los platos y que nadie se de cuenta” o “Eso pasa en casi todos los lugares, si quieres comer limpio y sano, come en tu casa y eso a veces no garantiza nada”, comentaron usuarios en redes.