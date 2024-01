Evita fraudes y no contestes estos números en WhatsApp

¿Alguna vez has recibido alguna vez una llamada o un mensaje de un número misterioso con una lada que no es de tu país? Pues esto es más común de lo que crees, pero no deberías contestar y a continuación te explicamos el motivo de ello, y te damos los prefijos con los que jamás deberías interactuar.

Si eres usuario de WhatsApp, seguramente habrás experimentado esa momentánea emoción seguida de confusión al recibir una llamada de un número que no reconoce tu país.

Resulta que las llamadas con prefijos internacionales en WhatsApp, tienen una trampa detrás que posiblemente jamás imaginaste.

En el mejor de los casos, podrías encontrarte con un vendedor molesto ofreciéndote algo que no necesitas, que al final podrías rechazar sin mayor problema. Sin embargo, el peor escenario implica a un delincuente intentando intimidarme con tácticas engañosas que funcionan en muchos casos.

Para evitar caer en posibles fraudes y pasar por un mal momento es mejor que evites contestar cualquiera de estos prefijos más sospechosos que podrían aparecer en tu pantalla de WhatsApp.

225 de Costa de Marfil, 233 de Ghana, 234 de Nigeria y 355 de Albania; son algunos de los que debes tener en la mente para el momento en el que llegue una llamada telefónica desconocida o incluso un mensaje de WhatsApp.

Estos números no solo representan destinos posiblemente muy lejanos a donde vives, sino también posibles peligros. Mantente alerta y piensa dos veces antes de responder a estas llamadas misteriosas.

Si caes en la trampa de uno de estos números sospechosos, no te preocupes, lo que puedes hacer, es simplemente reportar este número a través de WhatsApp, en donde recibirán el reporte y posteriormente se analizarán los últimos cinco mensajes que han enviado desde ahí.

Posteriormente, también bloquea este número para evitar seguir recibiendo más llamadas o mensajes que no solo te hacen perder el tiempo, sino que también son molestos.