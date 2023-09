¡Estoy feliz! Abuelita se viraliza tras divorciarse

Una abuelita ha causado sensación en redes sociales después de protagonizar un divertido video en donde muestra su felicidad por estar divorciada.

“Porque por ejemplo, si yo quería un melón, él preguntaba ¿Y tú para qué quieres un melón? a mí no me gusta, entonces no lo ponemos, y ahora que vengo al mercado puedo escoger naranjas y manzanas y comer lo que yo quiera estoy feliz”, se oye decir a la adulta mayor.

PUBLICIDAD

La mujer reveló que después de tantos años de matrimonio, separarse de su pareja fue difícil, pero comparte que no hay nada mejor que la libertad.

El video del momento ya cuenta con de 3.7 millones de reproducciones.