Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp

Será el próximo 1 de diciembre de 2023 cuando celulares que no puedan acceder a, mínimo, la versión de iOS 12, como el iPhone 6S, iPhone SE y iPhone 6S Plus, o a Android 4.2, ya no podrán hacer uso de WhatsApp. Es así que modelos como Sony Xperia M, Lenovo A820, Faea F1THL W8 y Archos 53 Platinum dejarán de tener acceso a esta aplicación. Esta es la lista completa de celulares inteligentes que pierden su compatibilidad con WhatsApp.

–Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

–LG: LG Optimuz L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG OptimusL7 II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3 y F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

–Huawei: Huawei Ascend Mate, Guawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.

–ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex y ZTE Grand Memo.

–Wiko: Wiko Cink Five y Wiko Darknight.

Recuerda, todos los celulares que no puedan actualizarse a iOS 12 y Android 4.2 dejarán de tener soporte para WhatsApp a partir del próximo 1 de diciembre. En temas relacionados, WhatsApp integrará Chat GPT a sus conversaciones. De igual forma, así se puede evitar el nuevo modo de estafa en esta aplicación.