Este niño atropelló a un pollo y da sus ahorros para salvarlo

Mizoram, India— Hay historias verdaderamente enternecedoras.

La bondad e inocencia de un niño es invaluable. Este pequeño se llama Derek Lalchhamhima, tiene seis años y vive en el estado de Mizoram, en la India. Pues a su corta edad conmovió al personal de un hospital cuando llegó a la recepción con un pollo muerto en la mano y en la otra 10 rupias (sus ahorros) para que lo salvaran.

Derek llegó solo, rogando al personal médico para que salvara al pollo, al que accidentalmente había atropellado con su bicicleta minutos antes. Una enfermera capturó la foto del pequeño y se ha vuelto viral en todo el mundo.





El padre del niño es un oficial de policía llamado Dhiraj Chhetri, quien mostró la imagen que le tomó la enfermera a su amigo e influencer, Sanga Says, y este replicó la foto recibiendo más de 12 mil comentarios.

“Río y lloro al mismo tiempo. Según el padre, el niño llegó a casa con el pollo del vecino que él había atropellado accidentalmente con la bicicleta. Derek no entendió que el pollo ya estaba muerto, le rogó a sus padres que lo llevaran al hospital, estos no le hicieron caso y le dijeron de broma que lo llevara él mismo. No se imaginaron que es lo que haría. Sin decir más tomó sus ahorros, diez rupias, y fue con su bicicleta al hospital”, contó Sanga.





No cabe duda que los seres humanos somos buenos por naturaleza y este pequeño lo demuestra.