'Éste es mi trabajo, no material para tu TikTok'

Monterrey, México.- Los restaurantes y bares se han convertido en focos de videos improvisados a medida que los clientes capturan la experiencia exótica de... salir a cenar, destacó The Wall Street Journal (WSJ).

A veces, añadió WSJ, a los clientes les gusta sorprender a los trabajadores reaccionando a una broma y algunos videos se han vuelto virales en línea, atrayendo millones de visitas y convirtiendo a meseros y bartenders en actores involuntarios de parodias.

Si bien a muchos trabajadores no les importa aparecer en estos videos, especialmente si el creador los etiqueta, otros se esconden detrás de los mostradores o pasan sus turnos en alerta máxima, preguntándose qué nuevo infierno les espera.

Los realizadores aducen que crean estos videos para entretenerse, pero ocasionalmente reciben críticas.

Los usuarios suelen empezar a grabar el momento en que se acercan a una empresa para producir una toma de apertura idílica para sus videos.

El problema es que la filmación a menudo captura a presentadoras como Christina Sprull, quien trabaja en un restaurante en Chicago y a menudo es responsable de saludar a la gente y acompañarla a sus mesas.

Cuando los clientes entran con sus cámaras apuntándola, ella se da vuelta y los saluda de espaldas.

"No quiero mi cara dondequiera que la publiquen, pero no quiero que tengan una experiencia terrible", señala Sprull, "no es que no quiera estar en tus recuerdos, es que me preocupo por mi privacidad".

Ella considera que un aviso estaría bien.

Muchas cadenas tienen políticas que alientan a los clientes a tener en cuenta la privacidad y comodidad de los trabajadores y otros clientes.

Una portavoz de Starbucks hizo referencia a la política de la empresa que indica que no tolera comportamientos disruptivos.

Vanessa Barefield, de Waynesboro, Georgia, suele ser un atractivo para las cámaras gracias a una de sus bebidas exclusivas: dueña del bar y barman a tiempo parcial mezcla "tragos arcoíris" hechos de 5 líquidos de diferentes colores y densidades colocados uno encima del otro, no le importa que los clientes graben videos en primer plano de sus manos.

Destaca que las publicaciones en las redes sociales realizadas por los clientes ayudan a atraer gente nueva.

Ella pone límites a los clientes que filman su rostro sin consentimiento.

"No voy a CVS y empiezo a filmar a los farmacéuticos haciendo su trabajo, (conmigo) es el mismo principio".