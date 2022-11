'¿Estás con tu esposa o qué?' Olvidó desconectar el bluetooth y esposa escuchó audio de la amante

La infidelidad de un hombre quedó al descubierto cuando bajó del auto para escuchar el audio que le había enviado su amante; sin embargo, olvidó que tenía vinculado su celular al estéreo del carro, en donde se encontraba su esposa, quien grabó el momento, que ya se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con el video viral, el hombre reprodujo la nota de voz que le había llegado y, al no escuchar, volvió a reproducir el audio en varias ocasiones, sin percatarse que, quien estaba escuchando el mensaje, era su esposa, que estaba en el audio.

PUBLICIDAD

Habrían sido varias veces que el hombre reproducía el audio de su amante que a la esposa le dio tiempo de comenzar a grabar el momento en que descubría la infidelidad de su marido, quien, una vez que cae en cuenta sobre la razón por la que él no escucha el mensaje, se acerca al vehículo.

De acuerdo con la grabación, la amante le reclama que no le haya enviado mensajes y hasta preguntó si se encontraba en compañía de su esposa.

“Hola, mi amor ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Si nos vamos a ver hoy o no?”.

Tras la publicación decenas de usuarios de redes sociales reaccionaron a la manera en que el hombre fue cachado en la movida.

“El diablo tapa y destapa”, “Ya lo cacharon”, “Chin, pobre señor”, “Para qué pelear y amargarse la vida si puedo hacer lo mismo y, como dice Maluma: vamos a ser feli, vamos a ser feli, felices los 4”, son parte de los comentarios que se leen en redes sociales.