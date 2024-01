Espacios estilo coquette

Si ya te conquistó con sus outfits, ¿cómo te parece probar la decoración coquette?

¿Qué es?

Gracias a Barbie y a Taylor Swift, el 2023 fue muy inspirador para el empoderamiento femenino y uno de sus efectos fue el surgimiento de la estética coquette. Este estilo tiene a todas las mujeres fascinadas porque logra acentuar la feminidad sin sexualizarla.

Se le ha atribuido una gran influencia en la liberación de las mujeres porque es una representación de lo femenino desde la perspectiva de la mujer; le devuelve el control del concepto que antes estaba definido por el imaginario masculino. La estética coquette es un producto del female gaze.

Elementos que predominan

Los lazos en forma de moños coquette son el ícono de esta tendencia porque es lo primero con lo que se asocia a las niñas. Revive el recuerdo de la tierna imagen de cada mujer cuando eran pequeñas y sirve de recordatorio para tratarse con amabilidad y cariño, como si estuvieran cuidado de su versión infantil.

Tips para lograrla

Ya que tienes las bases de esta estética frescas, puedes seguir con la guía para la decoración coquette. Si mantienes todos los elementos que la componen, ten

Decora con colores pastel

El color de cajón que se asocia a la representación visual femenina es el rosa. Afortunadamente existen muchísimos tonos de este color que lucen increíbles combinados.

Eso sí, para lograr el trend en cuestión, los pasteles deben predominar y habrá que dejar las versiones vibrantes para acentos. Decorar con rosa tus espacios es el primer paso, pero no te limites y ve incorporando, poco a poco, otras tonalidades para crear contrastes.

Además, el término coquette proviene del francés que significa coqueto y este, a su vez, se define cuando se dice de una persona como alguien que se esmera en su arreglo personal. Por eso, la tendencia es agradable, ¿a quién no le gusta ver a alguien o algo cuidado?

Los acentos en color negro son perfectos para equilibrar la carga de colores rosados en el espacio. Aunque las diferencias entre los tonos de negro son casi invisibles, siempre escoge el que se vea menos intenso y brillante que el resto.

Cortinas con moños

Como dijimos: si no hay moños, no es coquette. No te limites y ponlos hasta en las cortinas de baño. Según el tamaño de la cosa o lugar donde los quieras, define el tamaño que mejor le va (o quedará demasiado pequeño o muy grande).

Tapices románticos con flores

Los papeles tapiz son el medio perfecto para añadir volumen y textura a un espacio de forma práctica. Los que tengan patrones de flores funcionan excelente en un espacio coquette, siempre y cuando cumplan con los colores de la estética. Puedes decorar solo una pared de acento con este o arriesgarte a tapizar todas.

Plantas con flores y ramos

Las flores en el papel tapiz no son un reemplazo aceptable de las reales. Añade cuantos ramos de diferentes especies de flores puedas. De nuevo, procura que no rompan con la paleta de colores y mantenlas bien cuidadas.

Espejos estilo rococó

Otro elemento que se repite mucho en la decoración coquette son los espejos con marcos estilo rococó. Ya sabes, esos en color dorado con grabados complejos que parecen sacados de un castillo real. Si te encuentras uno tamaño jumbo, mucho mejor.

Valas y candelabros

Por último, no pueden faltar los candelabros en un espacio hiperfemenino. Igualmente se usan con más frecuenta los que tienes grabados estilo rococó y en diferentes tamaños para darle dimensión al lugar.