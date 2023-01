Escritora 'resucita' dos años después de su 'suicidio'

Ciudad de México.- Susan Meachen, una escritora estadounidense, que supuestamente se había suicidado hace dos años, 'resucitó' esta semana, hecho que indignó a sus seguidores, informó Rolling Stone.

Meachen supuestamente se quitó la vida en septiembre de 2020 y la noticia de su muerte se dio a conocer en un grupo de Facebook, en dicha página la hija de Meachen, o alguien que afirmaba ser su hija, denunció que su madre se suicidó debido al acoso por parte de otros escritores del grupo.

Pero esta semana, la literata regresó a la red social para revelar que no está muerta.

"Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no. Habrá toneladas de preguntas y supongo que mucha gente abandonará el grupo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparlos por ello. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez.

Regresar a 'The Ward' no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta", escribió.

Muchos seguidores de la escritora se sienten traicionados y la han criticado duramente, mientras que otros consideran que la historia se habría inventado para impulsar las ventas de sus libros.