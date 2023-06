'Es una tortura'; Mujer no soporta tener a sus hijos en casa durante vacaciones

Una mujer se viralizó en redes sociales después de que publicara un video explicando cómo ha sido el primer día con sus hijos en la casa, esto tras salir a vacaciones.

“Tener a los niños en casa, lo voy a decir, es una tortura. Es el primer día sin colegio y son las nueve de la mañana, ya estoy desesperada. Lo digo con mayúscula, con negrilla, subrayada y fluorescente”, dijo.

La usuaria aseguró que está viviendo un auténtico sufrimiento que la llevó a “echarse en la cama” para llorar ya que sus hijos le demandan gran parte de su tiempo y dijo que su objetivo no es que solo se entretengan con la tecnología.

Ante el desespero, afirmó que los hizo dormir muy tarde el día anterior para que no se levantaran tan temprano, una táctica que no le sirvió, pues a las 7:00 a.m., ya estaban pidiendo comida.

“Estoy desesperada, no hacen más que pelearse y por delante me quedan dos meses enteros”, dijo entre lágrimas.

“Estos niños no se saben entretener si no estás con ellos, tienes que estar todo el día mediando porque están todo el día peleándose y discutiendo. Yo no me puedo ir al parque a las 7:30 de la mañana, yo tengo cosas que hacer aquí”, finalizó.

El video cuenta con un millón de reproducciones y cientos de comentarios en contra y a favor de la polémica desatada por la mujer.